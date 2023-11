Leclerc goudeerlijk: "Het is een teleurstellend seizoen"

Het team van Ferrari kan dit weekend nog de tweede plaats in het constructeurskampioenschap gaan pakken. Bij de Italiaanse renstal hebben ze zich stevig herpakt na een teleurstellende seizoenstart. Charles Leclerc geeft eerlijk toe dat hij het een teleurstellend jaar vindt.

Leclerc vocht vorig jaar nog eventjes mee om de wereldtitel. In de eerste seizoenshelft van 2022 kon hij Max Verstappen nog uitdagen, maar daarna zakten zijn resultaten in. Momenteel heeft Leclerc het zwaar, hij kon in de afgelopen weken nog meevechten met Max Verstappen, maar hij staat wel slechts zevende in het wereldkampioenschap. Ferrari moet dan ook stappen gaan zetten richting het volgende seizoen.

Teleurstelling

Leclerc is dan ook eerlijk over de performance van Ferrari dit jaar. In Abu Dhabi moest hij zich melden op de persconferentie en daar sprak de Monegask zich uit: "Het was een teleurstellend seizoen. We hadden na vorig jaar wel verwacht om voor het kampioenschap te vechten. Maar, na de eerste race begrepen we al dat het lastig zou worden om Red Bull te verslaan. Ze hebben een grote stap gezet, vooral qua racepace. We hebben niet dezelfde stap gezet, maar het was wel een pijnlijke teleurstelling."

Red Bull

Leclerc is wel van mening dat Ferrari goede stappen heeft gezet tijdens het seizoen. De Monegask is daar zeer trots op en hij deelt dan ook complimenten uit: "Ik denk dat we veel progressie hebben geboekt tijdens het seizoen. Dat is positief en dat geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst. Het gat met de Red Bulls is alleen nog wel groot. Tijdens de winterstop moeten we dus nog wel hard gaan werken. Dan kunnen we hopelijk volgend jaar terugkomen met een auto die kan winnen."