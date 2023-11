Verstappen wil kalenderwijziging: "Dit is ook niet duurzaam"

Eén week na het late spektakelstuk in Las Vegas maakt het Formule 1-circus zich alweer klaar voor het raceweekend in Abu Dhabi. De coureurs zijn nog heel moe en Max Verstappen is er niet blij mee. Hij stelt dat er voor de toekomst moet worden gekeken naar een andere invulling van de kalender.

De double header van Las Vegas en Abu Dhabi zorgt voor veel vermoeidheid en ergernis bij de coureurs. Veel van de Formule 1-medewerkers hebben last van een jetlag en dat zorgt voor duidelijke adviezen voor de organisatie. Volgend jaar zal het anders zijn, want volgens de kalender voor 2024 wordt het seizoen dan afgesloten met een triple header. Tussen de races in Las Vegas en Abu Dhabi zit namelijk de Grand Prix van Qatar in.

Max Verstappen geeft lachend toe dat het lastig is om te weten in welke tijdzone hij nu zit. In Abu Dhabi is hij duidelijk in gesprek met Motorsport.com: "Voor volgend jaar valt er niets meer te doen omdat de kalender al vaststaat. Ik denk dat we voor de toekomst hier wel naar moeten kijken. Voordat we hier kwamen zaten we aan de andere kant van de wereld. Als je over duurzaamheid praat, dan is dit ook niet bepaald duurzaam. Dat geldt qua uitstoot, maar ook voor het menselijk lichaam. Als coureurs gaan we er wel mee om, maar het is niet geweldig. We zullen daar met de Formule 1 over moeten praten."