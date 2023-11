Wolff en Vasseur naar de stewards geroepen voor taalgebruik in Las Vegas

De stewards zijn in Abu Dhabi direct begonnen met hun werk. Naar aanleiding van de persconferentie voor teambazen in Las Vegas hebben ze namelijk besloten om teambazen Frédéric Vasseur en Toto Wolff op te roepen voor een gesprek. Waar het precies overgaat, is niet duidelijk.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Vasseur en Wolff zich mogen melden vanwege het gebruik van bepaalde woorden tijdens de persconferentie in Las Vegas. Deze persconferentie vond vlak na de eerste vrije training plaats. Ferrari-coureur Carlos Sainz was in deze sessie over een frame van een putdeksel gereden. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur reageerde kwaad tijdens de persconferentie en hij gebruikte het woordje 'fuck'. Ook Wolff gebruikte dit begrip tijdens de persconferentie.