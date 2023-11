Russell deelt gevolgen druk reisschema: "Hartslag 25 procent hoger"

Eén week na de race in Las Vegas wordt er alweer gereden in Abu Dhabi. De coureurs en de teammedewerkers hebben uren in het vliegtuig gezeten om aan te komen op het circuit van Yas Marina. Het drukke reisschema heeft een flinke impact op de coureurs, George Russell onthult dat zijn hartslag hierdoor hoger is tijdens zijn slaap.

De double header van Las Vegas en Abu Dhabi heeft een grote impact op de coureurs. Het tijdsverschil tussen de twee steden is zo'n twaalf uur. Deze zware week vormt het slotstuk van een zeer druk seizoen waarin het Formule 1-circus de hele wereld over is gevlogen. Veel coureurs zijn dan ook moe en ze voelen de gevolgen van de nachtrace in Las Vegas nog steeds bij aankomst in Abu Dhabi.

Mercedes-coureur George Russell merkt de impact van het drukke reisschema van dit jaar aan zijn lichaam. De Brit deelt de gevolgen met Speedcafe: "Vanwege de verstoring in de tijdzones is mijn hartslag als ik slaap ongeveer 25 procent hoger dan wanneer ik de hele tijd op één plek ben. Ik heb de afgelopen zomer twee weken doorgebracht op één plek, dat is de langste periode dat ik op één plek ben geweest in de laatste drie jaar. Mijn hartslag was toen lager dan ooit. In de winter stabiliseert het altijd een beetje en zodra we gaan reizen stijgt het weer."