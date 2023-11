Ferrari-kopstuk vindt Red Bull-dominantie goed voor de Formule 1

Red Bull Racing sluit dit weekend hun extreem dominante seizoen af. De Oostenrijkse renstal is dit jaar slechts één keer verslagen. In Singapore ging de zege naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. Ferrari-kopstuk John Elkann is tevreden en hij stelt dat de dominantie van Red Bull goed is voor de Formule 1.

Red Bull heeft dit jaar de touwtjes in handen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de concurrentie en ze zijn dus bijna onverslaanbaar. Al in Japan pakte het team de constructeurstitel en Max Verstappen prolongeerde zijn wereldtitel in de sprintrace in Qatar. De andere teams konden amper een vuist vormen en ze strijden dan ook om de kruimels. In Abu Dhabi zullen Mercedes en Ferrari de strijd om de tweede plaats gaan beslissen.

Ferrari-kopstuk John Elkann is tevreden met het huidige seizoen. Hij is te spreken over de sfeer binnen het team en het werk van teambaas Frédéric Vasseur. In gesprek met de BBC laat Elkann zich ook positief uit over de dominantie van Red Bull Racing: "Als ze domineren, dan betekent dat dat ze echt goed zijn en dat is positief. De sport streeft ernaar om het beste uit jezelf en elkaar te halen. Dat is onze drijfveer en dar streven we naar. Maar als ze niet meer bij te halen zijn, dan is dat iets minder goed."