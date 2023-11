McLaren presenteert speciale livery voor Abu Dhabi

Het team van McLaren rijdt aankomend weekend in Abu Dhabi weer met een nieuwe kleurstelling. De Britse renstal past voor de zoveelste keer de livery aan, ze hebben dit keer gekozen voor een ontwerp van een lokale kunstenaar. De wagen oogt kleurrijk.

Lando Norris en Oscar Piastri reden dit seizoen al vaker met speciale livery's. Vorige week in Las Vegas reden ze met een aangepaste kleurstelling en eerder was dat ook het geval in onder meer in het Verenigd Koninkrijk. Ditmaal hebben ze de livery laten ontwerpen door kunstenares Nujood Al-Otaibi. De sidepods, de zijkant van de achtervleugel en de wind end plates zijn voorzien van een soort woestijnthema.

Breaking the mould. 鉁



Next in the generation of #DrivenByChange liveries! By artist Nujood Al-Otaibi, her desert and waves artwork mixed with our team’s iconic papaya and blue colour palette creates an #AbuDhabiGP livery which looks spectacular and is ready to hit the track! 馃憡