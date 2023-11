Sainz pleit voor snellere Safety Car

Tijdens de Grand Prix in Las Vegas werden de coureurs meerdere keren geconfronteerd met het gebrek aan grip. Tijdens de start en de herstarts was er zeer veel chaos. Volgens Ferrari-coureur Carlos Sainz moet de Safety Car in de toekomst sneller gaan rijden.

In Las Vegas hadden de coureurs last van het gebrek aan grip. Bij de start van de Grand Prix gingen veel coureurs wijd in de eerste bocht en spinden Fernando Alonso en Carlos Sainz. Ook bij de twee herstarts vonden de coureurs het lastig om grip te vinden op het stratencircuit van Las Vegas. In de Amerikaanse stad was het een groot probleem, maar het was zeker niet de eerste keer dat dit gebeurde.

Ferrari-coureur Carlos Sainz wil dan ook dat er een oplossing wordt gezocht voor dit probleem. De Spaanse coureur zoekt in gesprek met Speedcafe naar een oplossing en hij wijst naar de Safety Car: "In de eerste bocht na de herstart was het alsof je op ijs reed. We moeten echt op zoek gaan naar een oplossing. Ik denk dat het misschien een goed idee is om de Safety Car in bepaalde scenario's wat sneller te maken. Ik vind het moeilijk om uit te leggen hoe het voelt om met 340 kilometer uur aan te komen rijden met de wetenschap dat je niet gaat stoppen als je op de rem drukt."