Brundle roept FIA op om regels te wijzigen na putdeksel-incident

Het team van Ferrari verliet Las Vegas met veel frustratie. Ze moesten hard aan de bak nadat de wagen van Carlos Sainz zwaar beschadigd was geraakt na een incident met een putdeksel. Sainz ontving zelfs een gridstraf en volgens Martin Brundle moeten de regels worden aangepast.

In de eerste vrije training ging het helemaal mis op de Strip. Een frame van een putdeksel was losgeslagen en Carlos Sainz kon dit niet meer ontwijken. De Spanjaard knalde vol over de putdeksel heen en zijn wagen had zeer veel schade. Ook Esteban Ocon reed over het frame en zijn team Alpine moest hard aan de bak. De schade bij Sainz was het grootst, zijn chassis, krachtbron en vloer waren kapot.

Honderden pagina's

Sainz ontving een gridstraf van tien plaatsen omdat Ferrari een motoronderdeel moest vervangen. Ferrari vroeg de stewards om dispensatie, maar dit was niet mogelijk. Martin Brundle vraagt in zijn Sky Sports-column om een regelwijziging: "Er zitten honderden pagina's in het sportieve reglement en specifiek in de sportieve en technische regels van de Formule 1, maar er staat niets in dat de stewards toestemming geeft om een oogje dicht te knijpen als iets gewoon oneerlijk is."

Inspraak

Brundle stelt wel dat het zeer gevaarlijk is om de stewards een kans te geven om eenzijdig de regels te negeren. De Britse commentator vindt dat er een manier moet worden gevonden waardoor de teams geen inspraak hebben op dit punt: "We moeten een formulering toevoegen, met de nodige checks en balances, die kan worden toegepast zonder bang te hoeven zijn voor juridische acties of voor teams die het in andere scenario's in hun voordeel te kunnen gebruiken."