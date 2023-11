'AlphaTauri denkt aan Racing Bulls als nieuwe naam'

Het is algemeen bekend dat het team van AlphaTauri volgend jaar onder een andere naam op de grid staat. De zusterrenstal van Red Bull Racing zal een metamorfose ondergaan, maar het is nog steeds onduidelijk hoe het team gaat heten. Het lijkt er nu op dat ze niet de naam van een sponsor gaan aannemen.

In de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond over mogelijke naamgevers van AlphaTauri. Twee grote kledingmerken werden genoemd als mogelijke titelsponsors. Het ging hier om Hugo Boss en sportkledingmerk Adidas. In beide gevallen is het al geruime tijd stil en het is dan ook nog niet duidelijk of ze nog in gesprek zijn met AlphaTauri. Inmiddels lijkt het er op dat het team niet wordt vernoemd naar een bedrijf.

Het Italiaanse medium Formu1a.Uno meldt namelijk dat er wordt gedacht aan een opvallende nieuwe naam. Deze is niet verbonden aan een sponsor, maar verwijst wel naar teameigenaar Red Bull. Volgens het medium zou de naam Racing Bulls nu worden genoemd als optie. Of teameigenaar Red Bull nog meer namen in het hoofd heeft, is niet duidelijk. AlphaTauri zal in ieder geval op veel vlakken gaan veranderen. Laurent Mekies wordt de nieuwe teambaas en de samenwerking met Red Bull Racing zal worden verbeterd.