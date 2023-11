Alonso geen fan van Vegas: "Zijn deze auto's niet voor gemaakt"

Afgelopen weekend werd er voor het eerst gereden op het stratencircuit van Las Vegas. De hype was groot, maar dat gold ook voor de kritiek. De race was in ieder geval spectaculair, maar Fernando Alonso stelt dat de huidige Formule 1-wagens niet zijn gemaakt voor dit soort circuits.

Het circuit in Las Vegas ging dwars door het centrum van de Amerikaanse gokstad heen. De wereldberoemde casino's en hotels vormden het decor van de baan en de coureurs reden zelfs over de Strip. De plaatjes waren mooi en de lay-out was spectaculair, maar toch was er veel kritiek. Het circuit was immers niet veel meer dan een aantal lange rechte stukken en een paar langzame bochten.

Fernando Alonso kwam in de straten van Vegas als negende over de streep. De Spanjaard was blij met zijn resultaat, maar tegenover de internationale media was hij ook kritisch: "Je beleeft niet veel lol aan het rijden op dit soort circuits met geen grip, weinig zicht en enorm veel gehobbel. Van buitenaf ziet de show er misschien geweldig uit, maar deze auto's zijn er niet voor gemaakt om met tachtig kilometer per uur de bocht om te gaan. Deze auto zijn gemaakt voor Suzuka, Barcelona en Silverstone. Daarom hebben we een gebalanceerde kalender nodig."