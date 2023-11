Verstappen verbreekt bijzonder record en jaagt op bizarre mijlpaal

Max Verstappen verbreekt dit seizoen record na record. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft met zijn zege in Las Vegas weer een stokoud record uit de boeken gereden. Dit betekent overigens ook dat Verstappen aankomend weekend in Abu Dhabi een andere mijlpaal kan bereiken.

Max Verstappen heeft dit seizoen in totaal 951 rondes aan de leiding gereden. Het record van de meeste rondjes aan de leiding in één seizoen heeft Verstappen al een aantal weekenden in handen, maar bij een sterke race in Abu Dhabi kan hij een nieuwe mijlpaal bereiken. Verstappen kan daar namelijk de eerste coureur ooit worden die 1000 of meer rondes aan de leiding heeft gereden in één seizoen. Verstappen heeft hier nog 49 rondjes voor nodig en in Abu Dhabi worden 58 rondjes verreden.

In Las Vegas heeft Verstappen in ieder geval een ander record qua rondes aan de leiding verbroken. Verstappen heeft nu het hoogste percentage geleide rondes in één seizoen in handen. Dit record werd in 1963 neergezet door Jim Clark die toen 71,47 procent van de rondjes aan de leiding reed. Momenteel staat Verstappen op een percentage van 75,06 procent en zelfs bij een slecht resultaat in Abu Dhabi kan hij niet meer onder Clarks percentage zakken.