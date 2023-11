Sainz furieus: "Er lag allemaal olie op de baan!"

Carlos Sainz kende een horrorweekend in Las Vegas. Na het putdeksel-incident in de eerste vrije training en zijn daaropvolgende straf, kende hij ook geen sterke race. Hij spinde in de eerste bocht en hij wees de klassieke auto's uit de drivers parade aan als oorzaak.

Sainz moest door zijn gridstraf vanuit het middenveld beginnen aan de race. In de eerste bocht spinde hij en dat betekende dat hij een inhaalrace moest rijden. Hij reed lange tijd samen met Sergio Perez en Fernando Alonso, maar uiteindelijk viel ook dit groepje uit elkaar. Na een lange en teleurstellende race werd Sainz als zesde geklasseerd. Daar was hij vanzelfsprekend niet zo blij mee.

Drivers parade

Sainz was na afloop furieus. De Spaanse Ferrari-coureur wees namelijk een opvallende zaak aan als de oorzaak van zijn spin. In gesprek met RaceFans legde Sainz het uit: "Ik zag veel olie afkomstig van de auto's die we gebruikten tijdens de drivers parade. Dat is iets waar de FIA naar moet kijken, want het is niet eerlijk dat alle olie aan de binnenkant lag. De baan was al vies en als je één uur voor de race ook nog olielekkende auto's de baan opstuurt, dan is dat onacceptabel. Dat was waarschijnlijk de oorzaak van alle crashes in bocht 1."

Remmen

Sainz kon helemaal nergens meer heen. De Spanjaard geeft aan dat hij niet abrupt remde, maar dat het simpelweg te glad was: "Je verwacht niet dat het zó slecht is. Ik raakte de rem aan, niet eens zo hard, en alle banden waren geblokkeerd. Ik remde niet eens laat, ik remde bij het bordje van de honderd meter, maar ik reed honderd kilometer per uur langzamer dan tijdens een kwalificatierondje. De koude banden speelden overigens ook een rol. De eerste ronde was een shock, was hadden het allemaal lastig."