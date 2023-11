Russell neemt alle schuld op zich na Verstappen-incident

George Russell kende een pijnlijke Grand Prix van Las Vegas. De Britse Mercedes-coureur vocht voor de podiumplekken, maar na een incident met Max Verstappen viel hij ver terug. Na afloop van de race nam Russell alle schuld op zich en baalde hij van zijn race.

Russell werd in Las Vegas als achtste geklasseerd nadat hij een tijdstraf van vijf seconden had ontvangen voor het incident met Verstappen. Halverwege de race vochten de twee coureurs voor positie. Verstappen opende de aanval in de laatste bocht voor de Strip, maar Russell had dit niet door. De Mercedes-coureur stuurde tegen de Red Bull aan en dat zorgde voor schade. Er lag zoveel troep op de baan, dat de Safety Car naar buiten werd gestuurd.

Gemiste kans

Verstappen kon zijn weg vervolgen en hij schreef de race zelfs op zijn naam. Russell baalde van zijn actie en na afloop liet hij aan Sky Sports weten dat het allemaal zijn schuld was: "Dit is weer een gemiste kans. Het incident met Max was helemaal mijn schuld. Ik zag hem gewoon niet. Hij reed in mijn dode hoek in bocht elf. Ik had zijn inhaalactie niet verwacht, want je hebt daarna een lag recht stuk met DRS."

Podium

Russell baalde als een stekker, want hij denkt dat een goed resultaat zeker mogelijk was. De Britse Mercedes-coureur was daar eerlijk over: "We konden hier makkelijk een podium pakken. Het was best simpel. We vochten ons terug naar de vierde plaats, maar door de straf vielen we terug naar de vierde plaats. Dit seizoen hebben we het ene probleem na het andere. De pace was zeker sterk, maar niet zo sterk als die van Red Bull en Ferrari."