Horner lacht: "Denk dat Max nu een andere mening heeft over Vegas"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer succesvolle race in de straten van Las Vegas. Max Verstappen en Sergio Perez moesten vechten voor hun posities, maar ze kwamen alsnog als eerste en derde over de streep. Teambaas Christian Horner had genoten.

Verstappen pakte bij de start van de race de leiding, maar hij had de koppositie op een illegale manier in handen gekregen. Hij duwde Charles Leclerc wijd en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Verstappen vocht zich vervolgens door het veld heen en ondanks een incident met George Russell, wist hij toch gewoon te winnen. Sergio Perez reed ook een sterke inhaalrace, maar dat leverde hem slechts de derde plek op.

Geweldige race

Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop in zijn sas met het resultaat. Terwijl zijn coureurs naar het Bellagio gingen voor interviews, sprak Horner zich uit bij Sky Sports: "Ik denk dat dit een geweldige race was. Echt heel spannend. Je hebt hier lange rechte stukken, grote remzones en geen grip. Dat is best een uitdaging voor de coureurs. Ik denk dat het voor een geweldige race heeft gezorgd, de topsnelheden hier zijn ook absurd."

Verstappen

Horner zag in de afgelopen dagen dat Max Verstappen extreem kritisch was op de show in Las Vegas. Na afloop glunderde Verstappen echter en Horner kon daar wel om lachen: "Hij houdt van dit soort races, ook al had hij vandaag een penalty aan zijn broek hangen. Toen hij zich daarvan moest herstellen, vocht hij zich gewoon helemaal terug. Ik denk dat hij zijn mening over Las Vegas nu wel heeft bijgesteld!"