Leclerc kan leven met tweede plaats: "Heel goede race"

Charles Leclerc speelde een hoofdrol in de Grand Prix van Las Vegas. De Monegaskische Ferrari-coureur vocht voor de zege, maar hij moest genoegen nemen met de tweede plaats. Na afloop was Leclerc redelijk tevreden en gaf hij aan dat hij had genoten van de race.

Leclerc werd bij de start ingehaald door Verstappen. De Nederlander deed dat echter op een illegale manier en dat betekende een tijdstraf. Leclerc nam daarna de leiding over, maar omdat hij niet stopte tijdens de Safety Car, werd het lastig. Sergio Perez en Verstappen haalde hem daarna in. Hij gaf echter niet op, want in de laatste ronde wist Leclerc nog een succesvolle inhaalactie in te zetten op Perez.

Na een ritje in een Rolls-Royce meldde Leclerc zich bij interviewer van dienst David Coulthard. De Monegask verklaarde hier dat hij niet stopte tijdens de Safety Car omdat Ferrari niet wist wat de andere teams zouden doen: "Wat een race! Ik heb er enorm van genoten. Ik baal natuurlijk dat ik slechts tweede ben geworden, maar dat was het best mogelijke resultaat. Bij de start verloor Max een beetje grip aan de binnenkant en daardoor belandde ik aan de buitenkant. We hadden een goede pace, we konden hem weer inhalen en we waren echt sterk. Het was dus een heel goede race."