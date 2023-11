Verstappen genoot in Vegas: "Het was een zware race"

Max Verstappen klaagde in de afgelopen dagen steen en been over zo ongeveer alles in Las Vegas. In de race zette hij zijn frustraties opzij en vocht hij zichzelf naar de zege. Verstappen was trots en tevreden en hij gaf zelfs toe dat hij veel lol had beleefde aan de race.

Verstappen liet in de afgelopen dagen veelvuldig weten dat hij geen fan is van de show in Las Vegas. In de race ging hij er vol voor en opende hij de aanval van Charles Leclerc bij de start. Dit was niet volgens de regels, want hij ontving een tijdstraf van vijf seconden. Bij een gevecht met George Russell raakte zijn voorvleugel ook nog beschadigd, maar daar leek hij zich niet druk om te maken. De zege kwam uiteindelijk zijn kant op.

Zware race

Terwijl zijn team Elvis Presley draaide over de boordradio, zwaaide Verstappen naar het publiek. Na een tripje naar het Bellagio Hotel sprak hij met interviewer van dienst David Coulthard: "Dit was een zware race. Ik probeerde ervoor te gaan bij de start. We remden allebei laat en ik had geen grip meer, daardoor gingen we wijd. De stewards gaven mij daar een penalty voor en daardoor hadden we een nadeel. Ik moest een aantal auto's inhalen en er was ook een Safety Car. Op dat moment was er veel aan de hand."

Lol

Door het incident met George Russell had Verstappen iets meer last van onderstuur. Hij maakte hem niets uit, want hij ging er vol voor: "Ik moest een aantal auto's inhalen om in het duel met de andere koplopers te komen. De DRS was hier heel erg krachtig. Als je de leiding overnam, zou de coureur achter je met DRS de kans hebben om je in te halen. Dat zorgde voor veel race-actie vandaag. Dat zorgde zeker voor heel erg veel lol."