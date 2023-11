Russell verwacht chaotische openingsfase in Las Vegas

Het draait dit weekend in Las Vegas veel om de banden. Doordat de temperatuur zeer laag is en omdat er weinig grip is, ontstaan er al snel problemen met de banden. Mercedes-coureur George Russell verwacht dan ook een chaotische openingsfase van de race.

In de kwalificatie hadden veel coureurs meerdere rondje nodig om hun banden op de juiste temperatuur te krijgen. Alle trucjes werden gebruikt, maar toch verremde veel coureurs zich. Vooral bij het einde van de Strip verdwenen er veel coureurs in de ruime uitloopzone. Men verwacht dan ook veel chaos in de aanstaande Grand Prix van morgen, het is dan ook nog maar de vraag hoeveel pitstops er worden gemaakt.

Mercedes-coureur George Russell start de race morgen vanaf de derde plaats. De Brit houdt zijn hart vast, want hij verwacht chaos. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Deze baan wordt een ramp in de eerste vijf rondjes van de race. Ik denk dat de enige keer dat ik zoveel last heb gehad van graining, de sprintrace in Qatar was. Dat kwam door de temperatuur van de ondergrond. Het grote probleem in Las Vegas zijn de lage temperaturen, als je dit soort lange rechte stukken hebt wordt de ondergrond heel koud. Als je dan heel hard remt, dan wordt graining al snel een probleem."