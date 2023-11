Verstappen steunt boze fans: "Ik zou de hele tent afbreken"

De eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas is nog geen groot succes. De eerste twee dagen van het raceweekend verliepen allesbehalve foutloos. Max Verstappen leeft mee met de gedupeerde fans en hij geeft aan dat hij in een soortgelijke situatie de tent zou afbreken.

Ook op de dag van de kwalificatie ging het nog veelvuldig over de gebeurtenissen van een dag eerder. Tijdens de eerste dag van het raceweekend werden de fans immers weggestuurd vlak voor de start van de uitgestelde tweede vrije training. De fans waren woedend en de tweede training werd dan ook verreden voor lege tribunes. De organisatie reageerde in eerste instantie niet op de zaak, maar vandaag lieten ze weten dat alle gedupeerden een tegoedbon van 200 dollar krijgen.

Tent afbreken

De fans kunnen zichzelf nu dus troosten met een petje of een shirtje uit de fanshop van de Grand Prix van Las Vegas. Het zorgde voor veel kritiek en ook regerend wereldkampioen Max Verstappen snapt hier helemaal niets van. In gesprek met de internationale media moet hij lachen van ongeloof: "En dan verdienen ze ook nog geld! Geweldig! Leuk man! Als ik een fan was, dan zou ik de hele tent afbreken. Dit kan toch gewoon niet?"

IQ

Verstappen denkt dat deze situatie voorkomen had kunnen worden. Hij is van mening dat er beter moet worden gekeken naar de veiligheid en dus ook naar de putdeksels. Hij is hier nogal duidelijk over: "Luister, als je naar die putdeksels kijkt en als je weet hoe dat in elkaar zit, dan moet je gewoon weten dat dat natuurlijk omhoog komt als er een Formule 1-auto overheen rijdt. Daar hoef je echt geen hoog IQ voor te hebben."

