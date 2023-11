Balende Perez focust zich op de race na mislukte kwalificatie

Sergio Perez kende een zeer teleurstellende kwalificatie in de straten van Las Vegas. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam niet verder dan de twaalfde tijd. Perez bleef wel positief, want hij jaagt nog steeds op een goed resultaat in de aanstaande Grand Prix.

De kwalificatie van Perez kwam op een zeer opvallende manier ten einde. De Mexicaan stuurde zijn Red Bull-bolide in Q2 met nog twee minuten te gaan de pitlane in. Het was duidelijk dat zijn tijd niet genoeg was voor een plekje in het derde gedeelte van de kwalificatie, maar Red Bull kon niets meer doen. De gekozen strategie kwam als een soort boemerang terug in hun gezicht. Ze hadden simpelweg verkeerd gegokt.

Doel

Na afloop van de kwalificatie reageerde Perez schouderophalend op zijn mislukte nacht. Hij focust zich volledig op de race en hij spreekt zich uit bij F1 TV: "Ik denk dat morgen ons belangrijkste doel is. We starten van de twaalfde plek, dus we moeten begrijpen wat er gisteren gebeurde met de banden. Daarna moeten we gaan kijken naar wat we kunnen verbeteren voor morgen. Ik denk dat we er sterker uitzagen met de racepace, dan met de pace in de kwalificatie."

Slechte sessie

Perez geeft wel toe dat de kwalificatie uitdraaide op een soort farce. De Mexicaan was er zeer eerlijk over, maar hij wil niet bij de pakken neer gaan zitten: "Dit was een enorm slechte sessie voor ons. Al in Q1 kwamen we een beetje in de knoop met ons programma om in Q2 te komen. Ik denk dat we te vroeg finishten. De baan werd nog steeds een beetje sneller en het was jammer dan we niet meer de baan op konden gaan. Ik denk dat die tiende er nog wel inzat."

