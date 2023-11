Verstappen steunt Sainz en roept op tot regelwijziging

Max Verstappen start de Grand Prix van Las Vegas morgen vanaf de tweede plaats. Hij noteerde de derde tijd in de kwalificatie, maar hij profiteert van het feit dat Carlos Sainz een gridstraf heeft ontvangen. Verstappen leeft mee met Sainz en hij stelt dat de regels moeten worden aangepast.

Sainz heeft zijn gridstraf namelijk ontvangen naar aanleiding van zijn incident met het frame van de putdeksel in VT1. Sainz reed daar op de Strip over de putdeksel heen en toen raakte vrijwel zijn hele auto beschadigd. Ferrari moest meerdere onderdelen vervangen en daardoor liep Sainz tegen een forse gridstraf aan. Ferrari sprak van een force majeure, maar de stewards zagen geen regels om de straf kwijt te schelden.

Regels aanpassen

Sainz krijgt veel steun van zijn collega's. Op de persconferentie voor de top drie werd Verstappen hier naar gevraagd en hij was nogal duidelijk: "De regels moeten voor dit soort dingen worden aangepast. Dat geldt ook voor wanneer je betrokken raakt bij een groot incident. Je kan daardoor motoronderdelen of een energy store verliezen. De regels moeten dus worden aangepast en dat kan je aan de hand van deze dingen bepalen of je wel of geen straf krijgt."

Politiek

Er gingen ook geruchten rond over teams die het uitblijven van een straf voor Sainz zouden tegenhouden. Verstappen denkt dat dit niet de bedoeling is: "Teams zouden hier geen zeggenschap over horen te hebben omdat ze er dan zeker tegen gaan stemmen. Ik denk dat dit heel erg hard is voor Carlos, maar in deze politieke wereld denken teams alleen maar aan zichzelf. Ze zeggen dan allemaal dat hij een penalty moet krijgen."

