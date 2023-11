Wolff vol met vragen: "Het blijft een mysterie"

Het team van Mercedes kende een wisselende kwalificatie in Las Vegas. George Russell mag de race morgen vanaf de vierde plaats starten, terwijl Lewis Hamilton slechts als tiende mag gaan starten. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nog steeds geen flauw idee waarom de verschillen zo groot zijn.

Russell en Hamilton noteerden de vierde en de elfde tijd in de kwalificatie. Door de gridstraf van Carlos Sainz schuiven de Britse Mercedes-coureurs een plekje op, op de startopstelling. Voor Russell betekent dat dat er morgen kansen liggen bij de start van de race, Hamilton zal vooral contact moeten gaan voorkomen. Het verschil was groot en dat was opvallend, want de verschillen waren eerder het weekend veel kleiner.

Mercedes-teambaas Toto Wolff tast dan ook volledig in het duister over de oorzaak van de problemen. De Oostenrijkse teambaas is daar in gesprek met Sky Sports duidelijk over: "Het blijft een mysterie. We hebben de banden in het juiste window. Je ziet de verschillen. We zagen dit al gebeuren in de derde vrije training. Het is heel lastig te begrijpen. Lewis had gewoon geen grip meer, we hebben het hier echt over een verschil van vijf graden. Je ziet dat ook bij andere teams zoals McLaren. Aan de andere kant zie je Ferrari vliegen."

