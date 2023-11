Sainz baalt nog steeds: "Ik ga niet liegen"

Carlos Sainz is bezig met een zwaar weekend in Las Vegas. De Spaanse Ferrari-coureur noteerde de tweede tijd, mar hij zal morgen op de twaalfde plaats starten. Hij baalt van deze straf en hij kon na afloop van de kwalificatie dan ook niet lachen, de teleurstelling was nog steeds groot.

Sainz speelt een hoofdrol in het raceweekend in Las Vegas. In de eerste vrije training reed hij over het losgeslagen frame van een putdeksel heen waardoor zijn auto compleet was vernield. Aangezien hij met zijn nieuwe onderdelen de regels overtreedt, krijgt hij een gridstraf van tien plaatsen. Ferrari probeerde dit nog van tafel te krijgen, maar de stewards konden geen regels vinden om de straf van tafel te krijgen.

Sainz was na afloop dan ook geen vrolijke jongen. De Spaanse coureur meldde zich bij interviewer van dienst James Hinchcliffe. Hij bedankte het team, maar toch was hij teleurgesteld: "Ik baal nog steeds van wat er gisteren is gebeurd. Ik ga hier niet liegen, ik ben nog steeds niet in een vrolijke bui. Ik probeer dat niet te veel te laten zien, maar het is wat het is. In de race zal het gaan afhangen van de graining en de mogelijkheden om in te halen."