Verstappen tevreden: "Vandaag was het wel leuk"

Max Verstappen start de Grand Prix van Las Vegas morgen vanaf de tweede plaats. De Nederlander noteerde de derde tijd in de kwalificatie, maar door de straf van Carlos Sainz schuift hij één plekje op. Verstappen was na afloop redelijk tevreden met zijn resultaat.

Red Bull is in Las Vegas niet het snelste team. De Oostenrijkse constructeurskampioen weet dat Ferrari momenteel sneller is en dat werd in de kwalificatie ook duidelijk. In het derde gedeelte van de kwalificatie moest Verstappen tijd toegeven op Charles Leclerc en Sainz. Toch was hij niet ontevreden, want de derde tijd zorgt ervoor dat hij morgen vanaf de felbegeerde eerste startrij mag gaan starten.

Maximaal

Na afloop verscheen de enigszins rustige Verstappen voor de microfoon van interviewer van dienst James Hinchcliffe. Hier was Verstappen nogal duidelijk: "Het is hier best wel koud en ook nog heel erg glad. Op een stratencircuit probeer je altijd zo dicht mogelijk langs de muren te gaan, maar dat is niet zo makkelijk als het klinkt. Het was wel leuk vandaag. Ik denk dat we onze pace hebben gemaximaliseerd. Ik denk dat we het hele weekend al te kort komen qua pace over één ronde."

Racepace

Voor de race heeft Verstappen iets meer vertrouwen. In de Amerikaanse nacht keek hij alvast vooruit op de Grand Prix die in de avond zal worden gehouden: "Gisteren voelde de pace goed aan. Ik had liever vandaag iets meer pace gehad. De punten worden morgen uitgedeeld en het zal zwaar worden. Misschien komt er een Safety Car en dan hebben we ook nog die lange rechte stukken, dus er zal veel worden geracet."

Heb jij vertrouwen in een snelle rondetijd van Max Verstappen in de race? Zet dan in en win!