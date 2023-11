Wolff positief over plannen General Motors

Eerder deze week werd bekend dat General Motors vanaf 2028 motoren wil gaan produceren voor de Formule 1. Ze willen van Andretti een fabrieksteam gaan maken, al moet die renstal eerst nog wel toestemming krijgen om deel te nemen aan de sport. Zelfs Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet de komst van GM wel zitten.

Andretti wil samen met GM-merk Cadillac gaan deelnemen aan de koningsklasse van de autosport. Ze hebben al toestemming gekregen van de FIA, maar de FOM lijkt nog te twijfelen. Het is geen geheim dat de hoge heren van de sport en de huidige teams geen fan zijn van de komst van een elfde team. Het feit dat General Motors motoren wil gaan leveren, zet alles echter in een ander daglicht.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is een grote tegenstander van de komst van een nieuw team. Toch liet hij om de teambazenpersconferentie in Las Vegas weten dat hij dit een goed plan vindt: "General Motors is zonder twijfel één van de grote jongens. Ik denk dat als ze zeggen dat ze vanaf 2028 willen gaan deelnemen aan de Formule 1, dat ze dan serieus zijn. We moeten eerst maar eens even kijken of de commerciële rechtenhouders dit als een goede optie zien."

