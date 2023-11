Vasseur snapt straf Sainz niet: "Konden we niets aan doen"

Het team van Ferrari kende een dag met twee gezichten in Las Vegas. Ze noteerden de snelste tijden, maar ze ontvingen ook een gridstraf omdat de auto van Carlos Sainz zwaar beschadigd was geraakt bij het moment met de putdeksel. Teambaas Frédéric Vasseur is het hiet nog altijd niet mee eens en hij stelt dat zijn team een enorme prijs moet betalen voor dit incident.

Sainz viel aan het begin van de eerste vrije training plotseling stil aan het einde van de Strip. Al snel werd duidelijk dat hij over het loszittende frame van een putdeksel was gereden. De schade was reusachtig, de complete Power Unit en het chassis moesten worden vervangen. Ferrari stapte naar de stewards omdat de renstal een straf wilde ontlopen vanwege een force majeure. De stewards konden niets doen en Sainz ontving een gridstraf van tien plaatsen.

Vreemd gevoel

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft er alles aan gedaan om de straf te laten vervallen. In gesprek met Motorsport.com legt Vasseur de situatie uit: "Ik ging naar hun kantoortje toe en we hebben er over gesproken. Het is een vreemd gevoel, want ik denk niet dat wij hier iets aan konden doen. We moeten hier een enorme prijs voor moeten betalen. Daarnaast krijgen we ook nog een straf terwijl voor positie strijden in het wereldkampioenschap. Tien plaatsen is dan een enorme straf."

Accepteren

Vasseur blijft echter strijdbaar en hij wil niet opgeven. In de race gaan ze er alles aan doen om de straf van Sainz goed te maken. De teambaas is duidelijk: "We moeten ons best doen om er niet meer aan te denken. Ik denk dat we ons werk moeten gaan doen en dan kunnen we misschien terugslaan. We hebben een goede pace en we moeten ons focussen op de kwalificatie en daarna moeten we een goede race gaan rijden. We hebben niet de tijd om hier over te discussiëren."

