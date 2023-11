Hamilton genoot in Las Vegas: "Ik heb zoveel lol gehad"

De eerste dag in Las Vegas werd een enorme chaos. In de eerste vrije training kwamen de coureurs amper in actie na een incident met een putdeksel en pas diep in de nacht werd de tweede training verreden. Lewis Hamilton heeft ondanks alles enorm genoten van zijn rondjes in de gokstad.

Hamilton staat bekend als een groot liefhebber van de Verenigde Staten. Hij was dan ook als een kind zo blij toen duidelijk werd dat hij mocht gaan rijden in Las Vegas. Vrijwel de hele week reageerde hij al enthousiast op alles wat hem te wachten stond. In de late uurtjes maakte hij tijdens de tweede vrije training voor het eerst echt kennis met de baan. Hij noteerde slechts de negende tijd, maar dat maakte hem niets uit.

Genieten

Hamilton reageerde enorm blij toen hij na afloop werd gevraagd naar zijn ervaringen. Hij had genoten en hij deelde zijn enthousiasme met Sky Sports: "Het is een enorm snel en leuk circuit. Ik heb vandaag zoveel lol gehad! Ik ben blij dat we weer konden rijden. VT1 was natuurlijk niet goed, maar ze hebben goed werk geleverd door alles te repareren. De auto voelde ook goed aan. Als we allemaal op dezelfde banden rijden, is onze achterstand niet zo groot. Iedereen heeft last van graining, dus we zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

Banden

Het was zeer koud in Las Vegas en dat kan dan ook de aanleiding zijn voor de bandenproblemen. Hamilton twijfelt echter aan de oorzaak en hij wijst ook naar het asfalt: "Ik denk dat een combinatie is van beide factoren. We rijden met weinig downforce dus we glibberen een beetje rond tussen de langzame en de snelle bochten. Je hebt ook niet zoveel load omdat je de snelheid nodig hebt op de rechte stukken. De temperatuur heeft dan zeker een effect."