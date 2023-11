Verstappen blijft kritisch: "Ik heb er niet van genoten"

Na een chaotische avond en nacht in Las Vegas mochten de coureurs eindelijk tot rust komen. In de anderhalf uur durende tweede vrije training maakten de coureurs voor het echt kennis met de baan. Max Verstappen vond er niets aan en hij sloot de sessie af op de zesde plaats.

Na de situatie met de putdeksel in de eerste vrije training, kwamen de coureurs diep in de nacht eindelijk echt in actie tijdens de tweede training. Verstappen draaide veel rondjes en hij bevond zich geruime tijd in de top drie. Toen er halverwege de sessie snelle tijden werden genoteerd, bleef Verstappen iets achter. Hij leek zich echter niet zo druk te maken, want na afloop was hij vooral ontevreden over de gang van zaken in Vegas.

Diep in de nacht meldde Verstappen zich voor de microfoons van de internationale media. Hij keek hier nogal kritisch terug op de eerste dag van het raceweekend in de straten van Las Vegas. Bij De Telegraaf was hij nogal duidelijk over zijn dag: "Ik heb er niet van genoten, er zijn leukere circuits om op te rijden. Ik heb helemaal niets nieuws ontdekt. De baan werd aan het einde met wat meer rubber wel wat beter. We hebben dan ook ons hele programma kunnen afwerken."