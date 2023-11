Sainz ontvangt forse gridstraf vanwege schade van putdeksel-incident

Carlos Sainz krijgt toch een straf omdat zijn team veel onderdelen heeft vervangen naar aanleiding van zijn incident in de eerste vrije training. De Spaanse Ferrari-coureur reed daar over een frame van een putdeksel. Ferrari vroeg de stewards om geen straf uit te delen, maar dat doen ze nu toch.

Ferrari vroeg of Sainz geen straf kon krijgen omdat de schade werd veroorzaakt door een externe factor. De wagen van Sainz raakte beschadigd nadat hij over een losgeslagen frame van een putdeksel was gereden. Ferrari vroeg of Sainz geen straf kon krijgen voor het vervangen van de energy store, maar dat kan niet. Volgens de stewards mogen ze dit verzoek van Ferrari niet aannemen. Ze zeggen wel dat ze dit graag hadden willen doen, maar dat hij volgens de regels niet mag. Sainz krijgt tien plaatsen gridstraf.