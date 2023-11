Manager verdedigt Verstappen: "Zijn batterij is bijna leeg"

Max Verstappen reageerde op de mediadag nogal kritisch op de grote show rondom de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander is hier geen fan van en hij stelt dat het in Vegas 99 procent show is en slechts één procent sport. Zijn manager legt de situatie verder uit.

Verstappen was in Las Vegas zeer kritisch op het evenement en de planning van de Formule 1-kalender. Verstappen is geen fan van het circuit, de show en het feit dat de Grand Prix van Abu Dhabi één week na de race in Las Vegas wordt verreden. Hij klaagt over het feit dat de twee circuits zeer ver uit elkaar liggen en dat de coureurs al veel uren moeten doorbrengen in het vliegtuig.

Puur

Verstappen ontving veel kritiek vanwege zijn uitspraken, maar volgens zijn manager Raymond Vermeulen is het een begrijpelijke zaak. In gesprek met De Telegraaf spreekt Vermeulen zich uit: "Max is puur, staat dicht bij zichzelf en hij zegt wat hij denkt. Ik denk dat we het juist moeten koesteren, dat iemand van zijn status zoiets zegt. Dit zijn nog steeds allemaal coureurs en geen acteurs. Max voelt zich ongemakkelijk bij dit soort dingen. Ik denk dat veel mensen, misschien niet iedereen, zijn nuchterheid waarderen."

Schema

Vermeulen ziet dat Verstappen steeds vermoeider begint te worden. Hij deelt ook het bijzonder drukke schema van Verstappen: "Ik merk dat de batterij van Max bijna leeg is. Niet alleen bij hem, maar bij veel mensen in dat team. Het reizen en het tijdsverschil hakt er in. Vanuit Brazilië vloog hij naar Engeland en op donderdag zat hij daar in de sim. Vrijdagavond had hij in Nice een shoot voor EA Sports, zaterdag had hij een dingetje in Zwitserland en maandag zijn we naar Vegas gevolgen. Maandag komen we thuis en dat wacht woensdag na aankomst een PR-dag. Na die race volgen er nog trips naar Tokio, Amsterdam en de prijsuitreiking van de FIA in Bakoe en nog een evenement van Red Bull in Engeland.

Dan is het al bijna kerstmis en op 15 januari staat zijn trainer alweer voor de deur. Voor een jonge van 26 jaar is dat allemaal niet mals. Het klopt dat hij er veel centjes mee verdient, maar het draait niet allemaal om geld."

