Tweede vrije training in Las Vegas uitgesteld

Na de problemen met de putdeksels in de eerste vrije training, heeft men besloten om de tweede vrije training uit te stellen. De reden hiervoor is niet gegeven, maar vermoedelijk is men nog bezig met het controleren van de putdeksels op de baan. Wat de nieuwe startijd is, is niet bekend.

De eerste vrije training werd al na een kleine negen minuten stilgelegd omdat Esteban Ocon en Carlos Sainz over een losgeslagen frame van een putdeksel waren gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en ze zullen dan ook niet deelnemen aan de tweede vrije training. Wanneer deze gaat plaatsvinden, is compleet onduidelijk. De putdeksels op het circuit worden volgens beelden op sociale media nu dichtgemetseld. Hoe en wanneer er weer wordt gereden is niet duidelijk, de baan gaat later vandaag namelijk open voor verkeer.