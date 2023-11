Alpine vervangt chassis Ocon na putdeksel-incident

De eerste vrije training in Las Vegas was al na een kleine negen minuten voorbij. Een probleem met een putdeksel zorgde voor een gevaarlijke situatie en problemen bij Carlos Sainz en Esteban Ocon. Alpine heeft laten weten dat ze het chassis van Ocon moeten vervangen.

Het frame rondom de putdeksel was tijdens de sessie beschadigd geraakt en dat leverde problemen op. Fernando Alonso kon de putdeksel nog net ontwijken, maar voor Sainz en Ocon was het te laat. Sainz viel stil op de Strip en Ocon hobbelde terug naar de pitlane. Daar bleek dat de schade enorm was, de monteurs kwamen tot de conclusie dat het gehele chassis moet worden vervangen voor de rest van het weekend. Ook bij Ferrari zal men aan de slag moeten gaan.

We will change the chassis on Car #31 due to damage from a suspected drain cover on track. #Alpine #LasVegasGP