Verstappen ziet Red Bull nog niet als favoriet in Las Vegas

Het nieuwe stratencircuit van Las Vegas is voor iedereen onbekend terrein. Niemand weet wat er precies gaat gebeuren, maar toch wordt constructeurskampioen Red Bull Racing gezien als de grote favoriet. Max Verstappen wil echter nog niet te vroeg gaan juichen.

Verstappen staat ook in de gokstad in de schijnwerpers. Hij is uitermate kritisch op het reisschema en de show in Las Vegas, maar op de baan verwacht men veel van hem. Verstappen is dit jaar heer en meester op de circuits, hij heeft slechts drie Grands Prix niet gewonnen. Als Verstappen wint in Las Vegas, dan scherpt hij wederom zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen aan. Zover is het echter nog niet, want de eerste training wordt aankomende nacht pas verreden.

Verstappen wil zichzelf niet uitroepen tot de grote favoriet voor de zege in Las Vegas. De Nederlander weet nog niet wat er gaat gebeuren en daar is hij heel erg duidelijk over in gesprek met de internationale media: "We weten niet hoe snel we hier gaan zijn. Het kan zomaar heel erg lastig gaan worden, maar andere de andere kant pakt het misschien wel heel erg goed uit. Ik denk dat niemand echt weet hoe ze ervoor staan. Het belangrijkste punt is om naar buiten te rijden, te wennen aan de temperaturen en om je zo goed mogelijk thuis te voelen op de baan."