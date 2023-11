Sainz laat Netflix-beker kapot vallen

Afgelopen nacht vond in Las Vegas de zogenaamde 'Netflix Cup' plaats. Tijdens dit evenement werden Formule 1-coureurs gekoppeld aan professionele golfers voor een potje golf. Carlos Sainz won samen met zijn partner het toernooi, maar de trofee voor de winnaar overleefde dat niet.

Sainz was gekoppeld aan professioneel golfer Justin Thomas. Het duo versloeg de overige deelnemers en ze wonnen het eerste live-evenement dat ooit te zien was op Netflix. Na afloop vierden ze een feestje, maar Sainz liet de beker uit zijn handen glippen. Het ding brak in drie stukken en de coureur kon er wel om lachen. Het team van McLaren reageerde direct met een verwijzing naar Lando Norris die in Hongarije de beker van Max Verstappen omstootte.