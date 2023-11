Ook McLaren past livery aan voor Las Vegas

Veel teams rijden aankomend weekend in Las Vegas met een afwijkende kleurstelling. Speciaal voor de race op het gloednieuwe stratencircuit in de Amerikaanse gokstad, passen veel teams hun livery aan. Het team van McLaren zet dit weekend één van hun sponsoren in het zonnetje.

McLaren reed eerder dit seizoen al met een drietal speciale livery's. In navolging van de zwarte kleurstelling in Azië, de zilverkleurige livery in Groot-Brittannië en de Triple Crown-livery, rijdt McLaren dit weekend in Las Vegas weer met een andere livery. In tegenstelling tot de vorige kleurstellingen, zijn de aanpassingen nu wat minimaler. De zwarte achterzijde en de sidepods zijn dit weekend voorzien van zeer veel sponsoruitingen van Jack Daniel's. De zwarte kleur komt weer veelvuldig terug in de livery en de blauwe details ontbreken dit weekend.