Perez vreest voor Las Vegas: "Niet in het voordeel van Red Bull"

Aankomend weekend komen de teams en coureurs voor het eerst in actie op het stratencircuit van Las Vegas. Het circuit is voor iedereen onbekend terrein en ze krijgen daarnaast ook nog te maken met lage temperaturen. Volgens Sergio Perez is dit niet goed voor Red Bull Racing.

Red Bull is bezig met een oppermachtig seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft de constructeurstitel al op zak en met Max Verstappen zijn ze al wereldkampioen geworden. Red Bull is dit jaar nog maar één keer verslagen, in de straten van Singapore was Carlos Sainz immers te snel. Hoe de verhoudingen in Las Vegas zullen liggen, is nog niet helemaal duidelijk. Toch heeft iedereen het oppermachtige Red Bull al aangegeven als de grote favoriet.

Red Bull-coureur Sergio Perez wil nog niet te vroeg juichen. De Mexicaanse coureur wijst naar de lage temperaturen en bij Motorsportweek is hij voorzichtig: "Ik denk dat dit iets is wat hier een grote rol zal gaan spelen en ik denk dat dit waarschijnlijk in het voordeel zal zijn van ons team. Die dingen zijn heel erg lastig om te simuleren, ook omdat je niet weet met welke windrichtingen je te maken gaat krijgen. Je kan vandaag de dag veel doen met die simulatoren, maar van dit soort dingen moet je kennis hebben."