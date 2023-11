Ook dit bizarre record staat nu op naam van Verstappen

Max Verstappen is dit jaar bezig met een extreem sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft zijn derde wereldtitel al op zak en hij verbreekt record na record. Hij heeft al meerdere records verbroken, waaronder een record dat redelijk is ondergesneeuwd.

Verstappen heeft in Brazilië namelijk één van zijn eigen records uit de boeken gereden. De Red Bull-coureur heeft dat wel vaker gedaan, maar ditmaal gaat het om een enorm opvallend record. Hij heeft namelijk het record voor de meeste podiumplekken in één seizoen verbroken. Hij stond dit jaar negentien keer op het podium, alleen in Singapore mocht hij het ereschavot niet betreden. Hij heeft hiermee zijn eigen record uit 2021 verbroken, toen stond hij achttien keer op het podium.

Verstappen heeft hiermee een slag geslagen, opvallend genoeg wist hij vorig jaar niet in de buurt te komen van zijn eigen record. In 2022 was hij immers ook oppermachtig, maar stond hij 'slechts' zeventien keer op het podium. Verstappen kan dit jaar een ander podiumrecord niet gaan verbreken. Hij heeft namelijk een podiumpercentage van 95 procent achter zijn naam staan, maar het record van Michael Schumacher kan hij niet meer afpakken. De Duitse zevenvoudig wereldkampioen stond in 2002 immers in alle Grands Prix op het podium.