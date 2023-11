Voormalig engineer zag Verstappen direct pushen: "Bloody hell"

Max Verstappen is momenteel de grote man in de Formule 1. Bij Red Bull zag men al heel vroeg dat Verstappen een natuurtalent was. Tijdens zijn eerste test voor het toenmalige Toro Rosso ging Verstappen direct als de brandweer, zo laat zijn voormalig engineer Xevi Pujolar weten.

Verstappen werd al op zeer jonge leeftijd opgepikt door de talentenploeg van Red Bull. Helmut Marko zag iets in Verstappen en al in 2014 mocht hij zijn eerste vrije training rijden. In 2015 debuteerde hij bij Toro Rosso en werd hij de jongste coureur ooit in de Formule 1. Het verhaal is inmiddels bekend en na zijn succesvolle eerste race voor Red Bull Racing in 2016 groeide Verstappen uit tot de superster die hij nu is.

Zestienjarige zonder rijbewijs

Al vroeg in zijn loopbaan zag men dat Verstappen een natuurtalent was. Xevi Pujolar weet nog goed hij de eerste test van Verstappen ging bij Toro Rosso. In gesprek met Motorsport.com kijkt Pujolar terug op de eerste test: "Dat was op het circuit van Adria in Noord-Italië met een oude Toro Rosso met Ferrari-motor. Daar was een jongen (Verstappen, red.) waarover Helmut Marko het al sinds de zomer had. Hij zei dat er een coureur was die voor het eerst in de single seaters reed en dat we een test moesten doen. Toen dat ik echt 'doe even rustig aan Helmut'. Maar daar waren we, een zestienjarige zonder rijbewijs was aan het testen."

Pushen

Die zestienjarige jongen was dus Verstappen en hij maakte zeer veel indruk op de aanwezige kopstukken van Red Bull en het toenmalige Toro Rosso. Pujolar legt zijn eerste indruk uit: "Hij kwam de baan op en bloody hell, hij pushte direct vooruit. Ik weet nog dat teambaas Franz Tost bij de pitmuur stond te zwaaien om tegen Max te zeggen dat hij rustig aan moest doen. Het was wel duidelijk dat die jongen best wat kon."