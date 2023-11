"Button verwacht geen Red Bull-overheersing in 2024."

Het team van Red Bull Racing is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft vrijwel alle Grands Prix gewonnen en de concurrentie is simpelweg te langzaam. Jenson Button denkt dat 2024 er compleet anders uit zal zien, hij verwacht volgend jaar geen totale overheersing van Red Bull.

Red Bull is dit seizoen alleen in Singapore verslagen. Op het stratencircuit in de Aziatische stadsstaat ging toen de zege naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. Red Bull profiteert dit jaar van de goede prestaties van Max Verstappen, de Nederlandse wereldkampioen heeft vrijwel alle zeges voor Red Bull in 2023 gepakt. Alleen in Azerbeidzjan en Saoedi-Arabië ging de zege naar zijn teammaat Sergio Perez.

Competitief

Ook enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button is onder de indruk van de prestaties van Red Bull. De Brit laat aan Sky Sports weten dat hij de Formule 1 zeker niet saai vindt: "Ik denk dat de sport nu competitiever is dan ooit. Er zijn ontzettend veel grote teams die aan de kop van het veld kunnen meevechten. Eén klein foutje en je bent ineens het vierde team. Het wordt moeilijk om Red Bull in te halen, maar ze komen dichterbij. De race in Brazilië was geen goed voorbeeld, maar in de tweede helft van het seizoen zag je McLaren en Mercedes met Red Bull vechten."

Spanning

Button denkt dan ook dat de verschillen in 2024 kleiner gaan worden. De Brit verwacht geen overheersing meer van het team van Red Bull: "Max heeft dat kleine voordeel gehad qua performance, maar zijn teamgenoot niet. Het kan volgend seizoen anders zijn. Ik denk niet dat het volledig de kant van Red Bull op zal vallen. Dit jaar is een exceptioneel seizoen voor hen en ik vrees niet dat het volgend jaar weer zo zal zijn. Dat is ook wat de sport nodig heeft. Het moet een beetje door elkaar worden gegooid."