Verstappen draagt bijzonder Oranjeshirt tijdens simrace

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen een groot fan is van voetbal. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur steekt deze liefde niet onder stoelen of banken en veel professionele voetballers kunnen dat wel waarderen. Verstappen verscheen tijdens een livestream namelijk in beeld met een bijzonder voetbalshirt.

Verstappen nam afgelopen weekend weer deel aan een simrace met zijn vrienden van Team Redline. De sessies werden live uitgezonden op streamingsplatform Twitch en Verstappen verscheen in beeld in een shirt van het Nederlands voetbalelftal. Achter het shirt zat echter een verhaal, zo deelde Verstappen. Hij was namelijk het shirt dat Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk droeg tijdens de recente wedstrijd tegen Griekenland. Volgens Verstappen heeft hij het shirt van Van Dijk zelf gekregen.