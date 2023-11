Button aasde op Red Bull-stoeltje voor 2009

Jenson Button staat deze week in het middelpunt van de aandacht. Er komt namelijk een documentaire uit over zijn kampioensjaar bij Brawn GP in 2009. Button onthult nu echter dat hij in dat succesvolle seizoen zomaar ook voor Red Bull Racing had kunnen rijden.

Later deze week komt de veelbesproken Disney+-documentaire uit over het bijzondere kampioensjaar van Brawn GP. De documentaire wordt aan elkaar gepraat door de bekende acteur Keanu Reeves en Button speelt vanzelfsprekend ook een belangrijke rol in de film. Aangezien de documentaire later deze week in première gaat, maakt Button veel reclame voor de zaak en deelt hij verhalen uit die tijd.

In 2009 werd het pas zeer laat duidelijk dat Brawn het team van Honda zou overnemen. Button twijfelde over zijn toekomst bij het team en in het Britse tv-programma This Morning liet hij weten dat hij zelfs wilde vertrekken: "Ik probeerde eronderuit te komen omdat het team er niet uitzag alsof het zou blijven bestaan. Ik informeerde dus bij andere teams en mijn manager sprak met Christian Horner van Red Bull over een plek bij zijn team of het opleidingsteam. Ze zeiden echter dat al hun contracten al rond waren. Toen dacht ik dat het beter was om hard te blijven werken om dit project te laten slagen."