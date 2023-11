Verstappen testte een Ferrari op Mugello en maakt opvallend Zwitsers tripje

Terwijl veel Formule 1-coureurs al aanwezig zijn in de Verenigde Staten, was Max Verstappen dit weekend met totaal andere zaken bezig. De Nederlandse regerend wereldkampioen werd namelijk gespot in een Zwitsers dorpje en er werd duidelijk dat hij eerder ook nog achter het stuur zat van een Ferrari op het circuit van Mugello. De reden hiervoor was duidelijk.

Het is algemeen bekend dat Verstappen veel interesse heeft in de GT-racerij. Hij heeft zijn blik dan ook gericht om deze vorm van autoracen. Verstappen staat de talentvolle Nederlandse coureur Thierry Vermeulen bij in diens ontwikkeling in de GT-wereld. Vermeulen, tevens de zoon van Verstappens manager, reed afgelopen seizoen in de DTM in een Ferrari in de kleuren van Verstappen.com.

In die hoedanigheid werd er eerder dit jaar dan ook een test afgewerkt in een Ferrari 296 GT3 op het circuit van Mugello. Verstappen was hierbij aanwezig en volgens het Zwitserse medium Blick nam Verstappen zelf ook eventjes plaats achter het stuur van de blauwe bolide. Het medium meldt dat Verstappen en Vermeulen afreisde naar het Zwitserse Safenwil, waar ze een bezoekje brachten aan Vermeulens team Emil Frey Racing. Tegenover Blick liet Verstappen weten wat hij deed: "Ik help Thierry graag. We zijn een soort grote familie en ik ben ook een groot fan van de GT's en het simracen."