Horner verwacht meer in concurrentie in 2024

Het team van Red Bull Racing heeft momenteel de touwtjes in de Formule 1 in handen. Ze winnen vrijwel elke Grand Prix en hun stercoureur Max Verstappen is ook oppermachtig. Teambaas Christian Horner is trots op zijn team, maar hij stelt wel dat het lastig gaat worden om ook zo goed te presteren in 2024.

Red Bull is bezig met één van de sterkste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Ze zijn nog maar één keer verslagen en ze hebben in het wereldkampioenschap een enorme voorsprong op de concurrentie. Verstappen werd al in Qatar voor de derde keer wereldkampioen en in Japan schonk hij zijn team de constructeurstitel. De andere teams willen het gat verkleinen, maar het is nog maar de vraag of ze dat gaat lukken.

Filosofie

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat de andere teams vroeg of laat dichterbij zullen komen. De Brit is daar duidelijk over in gesprek met Bloomberg: "Je kijkt altijd naar wat je kan verbeteren, want je weet zeker dat je concurrenten dat ook doen. Ze zullen ongetwijfeld een aantal delen van de filosofie van onze auto gaan kopiëren. We zien dat al gebeuren en we moeten onze voorsprong vergroten en we moeten proberen verder te gaan met ons ontwikkelingsproces."

RB20

Horner geeft aan dat zijn team zeker niet stil heeft gezeten. Red Bull focust zich op het aankomende seizoen, maar Horner denkt niet dat zijn team weer zo machtig zal zijn in 2024: "Natuurlijk heeft iedereen op de fabriek zich in de afgelopen maanden gefocust op het ontwikkelingsproces. Het wordt heel erg lastig om de RB20 voor volgend jaar significant te verbeteren ten opzichte van de RB19 van dit jaar."