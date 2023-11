Ecclestone heeft geen zin in Grand Prix Las Vegas

Volgend weekend staat de Grand Prix van Las Vegas op het programma. Bernie Ecclestone vindt dat maar niks. "Ik kijk niet uit naar Las Vegas, dat heeft niets met de Formule 1 te maken", zei de voormalig F1-baas laatst tegen de NOS.

Een opmerkelijk standpunt van de 93-jarige, omdat onder zijn leiding in het verleden twee Grands Prix in de fameuze gokstad zijn verreden, in 1981 en 1982. Deze edities waren geen succes, maar de liefde tussen de koningsklasse en Las Vegas bleef bestaan vanwege de glitter en glamour dat de stad meebrengt.

Meerdere keren probeerde Ecclestone terug te keren en hij ging zelfs met Hermann Tilke om de tafel zitten welke lay-out haalbaar was in de stad. Het kwam niet meer van de grond totdat de nieuwe F1- eigenaren, Liberty Media, het plan nieuw leven inbliezen met uiteindelijk een Grand Prix als ultiem resultaat.

Ook is Ecclestone niet te spreken over de overvolle kalender, waaronder met drie events in de Verenigde Staten. "Wie weet wat er in de toekomst zal gebeuren, misschien verliezen we enkele races. 24 op de kalender is te veel en ik denk dat ze er een paar zullen schrappen."

Naast Ecclestone is wereldkampioen Max Verstappen ook niet happig op wat komend weekend staat te gebeuren. De Red Bull-coureur heeft het meerdere keren aangegeven dat het om de show en het geld gaat.