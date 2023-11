Horner maakt nogmaals duidelijk: "Checo in 2024 vrijwel zeker onze coureur"

Sergio Perez is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur bleef ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen en men twijfelde aan zijn toekomst bij het team. Teambaas Christian Horner gaf eerder aan dat zijn team de 'intentie' heeft om met Perez verder te gaan, maar hij heeft die uitspraak niet verduidelijkt.

Het onderlinge verschil tussen Red Bull-teamgenoten Perez en Verstappen is zeer groot. Terwijl Perez worstelde met zijn vorm, won Verstappen vrijwel alle races. De Nederlander heeft de wereldtitel dan ook al op zak en Perez verdedigt zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap. Er bestond geruime tijd twijfel over zijn toekomst bij Red Bull, maar in Mexico gaf teambaas Christian Horner dat ze de intentie hebben om door te gaan met Perez.

Horner wilde hiermee duidelijkheid geven, maar het woord 'intentie' zorgde toch weer voor twijfel. De Britse teambaas geeft nog meer duidelijkheid bij Autosport: "Ik weet vrijwel zeker dat Checo volgend jaar onze coureur is. Als hij geblesseerd ofzo zou zijn, dan ligt het buiten onze controle. Maar ons plan is duidelijk en daarom is het onze intentie om met hem door te gaan. Dat is gewoon onze planning. We hebben onze AlphaTauri-coureurs bekend gemaakt en we hebben onze Red Bull Racing-coureurs. Zo willen we gaan racen in 2024."