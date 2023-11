Verstappen geen fan van show: "Zou willen dat sociale media nooit had bestaan"

Over een week staat de Grand Prix van Las Vegas op het programma. De kans is groot dat het een enorme show gaat worden en niet iedereen zit daar op te wachten. Max Verstappen is er geen fan van en hij wil zelfs nog verder gaan, als het aan hem ligt was sociale media überhaupt nooit een ding geworden.

De Grand Prix van Las Vegas wordt gezien als een grote droom van Formule 1-eigenaar Liberty Media. Men verwacht een grote show en veel mooie plaatjes als de coureurs gaan rijden over de wereldberoemde Strip. De sport is in de Verenigde Staten flink populairder geworden in de afgelopen jaren. Dit komt mede door de veelbekeken Netflix-show 'Drive to Survive', ook daar is Verstappen geen fan van.

In de Netflix-show wordt er veel drama en show toegevoegd aan de sport. Men verwacht soortgelijke omstandigheden naast de baan in Las Vegas. In Brazilië werd Verstappen gevraagd naar al dit soort verhalen, tegenover de internationale media is hij nogal duidelijk: "Nee, ik ben waarschijnlijk iets meer old skool. Ik zou eigenlijk willen dat de sociale media nooit hadden bestaan. We hebben hier vrijheid van meningsuiting toch?"