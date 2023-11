Hamilton gaat Elliott missen: "Hij is zo intelligent"

Vorige week werd bekend dat Mike Elliott per direct is vertrokken bij het team van Mercedes. Hij speelde een belangrijke rol binnen de technische afdeling van het team. Lewis Hamilton is het te makkelijk om Elliott aan te wijzen als de oorzaak van de huidige vorm van Mercedes. Hij is Elliott juist heel dankbaar.

Elliott werkte al geruime tijd voor het team van Mercedes en sinds 2021 was hij de technische directeur van het team. Begin dit jaar werd echter bekend dat hij van functie ging wisselen met James Allison en sinds die tijd was Elliott de Chief Technical Officer van de renstal. Hij vervulde zijn rol meer op de achtergrond, maar vorige week werd dus toch bekend dat hij is vertrokken bij Mercedes.

Jammer

Mercedes-coureur Lewis Hamilton gaan Elliott missen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stelt bij Sky Sports dat het te makkelijk is om Elliott aan te wijzen als de veroorzaker van de huidige vorm van het team: "We moeten niet vergeten dat we dit als een team doen. Er kan niet naar één persoon worden gewezen, want er zijn zoveel verschillende onderdelen in de fabriek. Ik vind het enorm jammer dat Mike vertrekt. Ik ken hem al sinds de periode dat ik bij McLaren racete en ik had een goede relatie met hem."

Intelligent

Hamilton heeft louter complimenten voor de vertrokken Elliott. Volgens de coureur heeft hij enorm veel geleerd van het technische kopstuk: "Hij is zo intelligent. Ik sprak altijd met hem over de aerodynamica en hij kon alles op een geweldige manier uitleggen. Ik heb heel veel van hem geleerd. Het is zijn beslissing om iets anders te gaan doen. Ik wens hem enorm veel succes en ik kan hem niet goed genoeg bedanken."