Verstappen kan dit jaar nog een bijzonder record evenaren

Max Verstappen is dit jaar bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft zijn derde wereldtitel al op zak, maar dat betekent niet dat hij rustig aan gaat doen. Verstappen breekt record na record en hij kan dit seizoen nog een opvallend record gaan evenaren.

Verstappen verbrak dit jaar al het record van de meeste zeges op rij, het hoogste winstpercentage in één seizoen staat nu op zijn naam en ook hij scherpte nog zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen aan. De recordtocht van Verstappen lijkt maar geen einde te krijgen, hij kan dit seizoen nog meerdere records gaan breken en evenaren. Ook het record van de meeste snelste rondes in één seizoen kan hij gaan evenaren.

De snelste ronde is vandaag de dag belangrijker dan ooit, want er kan een punt mee worden verdiend. Verstappen heeft dit seizoen al acht extra punten gescoord voor het noteren van de snelste ronde. Dat betekent automatisch dus ook dat hij al acht keer de snelste ronde heeft gereden. Hiermee staat hij op de gedeelde derde plaats in dit klassement. Als Verstappen ook in Las Vegas en Abu Dhabi de snelste ronde rijdt, dan heeft hij een gedeeld record in handen. Het record staat nu namelijk op tien, Verstappen kan Kimi Räikkönen (twee keer) en Michael Schumacher dus evenaren.