Haas-protest over uitslag Amerikaanse Grand Prix afgewezen

De stewards hebben de right to review van het team van Haas afgewezen. De Amerikaanse renstal was in protest gegaan tegen de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix en ze stelden dat ze nieuw bewijs hadden gevonden. De stewards hebben hier naar gekeken, maar ze vonden het niet doorslaggevend.

Meerdere teams moesten zich via een videoverbinding melden bij de stewards om de zaak nogmaals te bespreken. Maar, het door Haas geleverd bewijs is dus door de stewards niet beoordeeld als iets wat een significant andere blik werpt op de zaak.