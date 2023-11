AlphaTauri veilt showmodel van voormalig bolide Verstappen

Het team van AlphaTauri werkt sinds dit jaar samen met veilingsite Catawiki. De samenwerking zorgt er ook voor dat opvallende objecten uit de geschiedenis van het team online in de verkoop gaan. AlphaTauri geeft iedereen nu de kans om te bieden op een showmodel in de kleuren van Max Verstappen.

Men kan nu bieden op een showmodel van de Toro Rosso STR11 uit 2016. De auto is voorzien van de kleurstelling van Max Verstappen, die in dat jaar reed voor het team. De wagen is voorzien van startnummer 33, maar aangezien het een showmodel is, is er geen krachtbron of aandrijving aanwezig. Men verwacht dat het showmodel zo'n 250.000 tot 350.000 euro zal opbrengen. Er kan ook nog worden geboden op racepakken en onderdelen.

