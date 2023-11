Ralf Schumacher adviseert Haas: "Het is een optie om het team te verkopen"

Het team van Haas is bezig met een lastige fase van het seizoen. De Amerikaanse renstal is afgezakt naar de laatste plaats in het constructeurskampioenschap en ze kunnen de concurrentie amper bijhouden. Volgens Ralf Schumacher is het misschien beter om het team in de verkoop te zetten.

Haas heeft een aantal zware weken achter de rug. De Amerikaanse renstal kon de degens niet kruisen met de concurrentie en de performance van het team is niet om over naar huis te schrijven. Haas introduceerde wel een verregaande update, maar de invloed daarvan is slechts zeer klein. Haas heeft in 2023 in totaal twaalf punten gescoord, hun eerste concurrent Alfa Romeo staat momenteel op zestien punten.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft wel een advies voor Haas-eigenaar Gene Haas. De Duitser is duidelijk in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "Hij moet heel veel geld gaan investeren om terug te slaan. Het kan een optie zijn om het team te verkopen. Het plan om hier en daar wat dingen te kopen en in elkaar te zetten, is heel lastig uit te voeren in je eentje. Op de lange termijn werkt dit niet. Ze kunnen zichzelf omvormen in een juniorenteam, er moet een reden zijn om te bestaan. Het is wel duidelijk dat Haas tenminste een partner nodig heeft."